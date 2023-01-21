شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى فى مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود عدد كبير من لاعبيه فى مباراة القمة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة القمة كلا من أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وحمدى فتحى وبرونو سافيو وبيرسى تاو للإصابة ومحمود متولى للإيقاف فيما يغيب مصطفى سعد ومحمد مغربي وكريم الدبيس ومحمد أشرف لأسباب فنية فيما يستعيد المارد الأحمر جهود طاهر محمد طاهر بعد التعافى من الإصابة.

ويتطلع الأهلى لتحقيق الانتصار بالقمة لتعويض فقدان النقاط بالفترة الأخيرة بعدما فقد الفريق 8 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا والتعادل السلبى مع المصري ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك أيضاً في الجولات الأخيرة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة مؤكداً على ضرورة إستعادة نغمة الانتصارات في الدوري لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وفقد الزمالك 13 نقطة من أصل 13 مباراة في الدوري، إضافة لخروج الفريق من بطولة كأس مصر (نسخة الموسم الماضي) أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

ولم يعرف الزمالك طريق الفوز في آخر 4 مباريات، حيث أنه في آخر 3 جولات بالدوري الممتاز، خسر من أسوان وتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري.