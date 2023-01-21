شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضمن 5 منتخبات لم تخسر أو تتعادل في بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منتخب مصر لكرة اليد تواجد ضمن 5 منتخبات لم تخسر أو تتعادل فى بطولة العالم الحالية المقامة فى بولندا والسويد حتى الأن بجانب منتخبات كلا من ،السويد وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.

يأتى ذلك فى ظل تحقيق منتخب مصر العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كرواتيا و المغرب والولايات المتحدة الأمريكية قبل تحقيق الفوز الأول بالدور الرئيسى على بلجيكا أول أمس.

ويسعى منتخب مصر لكرة اليد إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالى فى المواجهة التى سيخوضها فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم السبت، مع نظيره البحرينى فى إطار ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم.

ويطمح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء اليوم لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة ، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 ليصل إلى النقطة السادسة واعتلاء صدارة المجموعة الرابعة فى ظل تعادل كرواتيا والدنمارك.

ومن المقرر أن يختتم منتخب اليد لقاءات الدور الرئيسى بمواجهك الدنمارك بعد غدا الإثنين فى التاسعة والنصف مساءً.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد على (سينفين الإسباني)

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)

الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى (الأهلى).