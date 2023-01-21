شكرا لقرائتكم خبر عن 28 يناير آخر موعد للاشتراك فى بطولة مصر الدولية للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد التايكوندو، برئاسة محمد مصطفى، 28 يناير الجارى كآخر موعد لتسجيل الاشتراك فى منافسات بطولة مصر الدولية للكبار والشباب، وكذلك بطولة الباراتايكوندو التى تقام فى مصر فى الفترة من 11 إلى 18 فبراير المقبل.

وأصدر اتحاد التايكوندو، خلال الساعات الماضية، بيانا يعلن فيه السماح للاعبين المصريين بسداد رسوم الاشتراك بالعملة المحلية، ما يعادل قيمة الاشتراك بالعملة الأجنبية من دافع المسئولية المجتمعية التضامنية بين اتحاد التايكوندو والهيئات الرياضية وحرصا من الاتحاد على تذليل العقبات قدر الإمكان.

كما اشترط الاتحاد تجديد الرخصة الدولية للاعبين لعام 2023 قبل انتهاء التسجيل في البطولة.

ووافق اتحاد التايكوندو على المشاركة فى منافسات بطولة كأس العرب، وكذلك بطولة الفجيرة الدولية والمقرر إقامتها بالإمارات فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

تأتى المشاركة فى البطولتين فى إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الرئيس وبطولة مصر الدولية المقرر إقامتهما منتصف فبراير.