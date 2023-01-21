شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد رحلة شيكابالا مع الزمالك × 27 مباراة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي فى الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض المباراة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وهو فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة، على الجانب الآخر يدخل المارد الأحمر تحت قيادة مدربه السويسرى مارسيل كولر، وهو يتصدر جدول الدورى برصيد 31 نقطة.

ويعتبر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، أكثر نجوم الفارس الأبيض الحاليين خوضاً للمباريات أمام الأهلي فى مختلف المسابقات، بالإضافة إلى كونه الأكثر تأثيراً ومتابعة بين جماهير البيت الأبيض.

ولعب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك 27 مباراة أمام الأهلى بكل البطولات، نجح فى تحقيق 5 انتصارات وثمانية تعادلات وتلقى 14 خسارة.

ونجح شيكابالا فى تسجيل 4 أهداف فى شباك النادي الأهلي على مدار تاريخه، علاوة على صناعة 7 أهداف، ليساهم الفهد الأسمر فى إحراز 11 هدفاً بين تهديف وصناعة أمام المارد الأحمر.

وجاءت مشاركات شيكابالا كالتالى..



2003/2004

أول قمة شارك فيها كانت 21 نوفمبر 2003 وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف عن طريق جمال حمزة ولعب لمدة 13 دقيقة فقط.

2004/ 2005

شارك بشكل أساسى فى قمة الدور الأول 4 نوفمبر 2004 وانتهت بفوز الأهلى 4 /2 سجل للأهلى كل من محمد أبو تريكة "هدفين" وجلبرتو وعماد متعب، بينما سجل للزمالك جمال حمزة وعبد الحليم على من ركلتى جزاء.

2006/2007

شارك فى قمة الدور الثانى فى 21 مايو 2007 وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما تامر عبد الحميد وعبد الحليم على، وشارك فى الـ90 دقيقة وصنع هدفا.

لعب قمة نهائى كأس مصر 2 يوليو 2007، وانتهت بفوز الأهلى 4 /3، سجل للأهلى عماد متعب ومحمد أبو تريكة وأسامة حسنى "هدفين"، وسجل للزمالك كل من عمرو زكى وشيكابالا وجمال حمزة، كما صنع هدفا.

2007 /2008

شارك في قمة الدور الأول 17 سبتمبر 2007 بشكل كامل، وخسر الزمالك بهدف نظيف عن طريق محمد أبو تريكة

كما خاض قمة الدور الثانى 14 مارس 2008 وانتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين عن طريق أحمد فتحى وعماد متعب

2008/ 2009

شارك بشكل كامل في قمة الدور الأول في 11 يناير 2009 وانتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف عن طريق فلافيو.

وخاض قمة الدور الثانى في 23 أبريل 2009 وانتهت بالتعادل السلبى، والتي شارك فيها لمدة 10 دقائق فقط.

2009/ 2010

شارك في قمة الدور الأول التي أقيمت في 8 ديسمبر 2009 وانتهت بالتعادل السلبى

وخاض قمة الدور الثانى في 16 أبريل 2010 وانتهت بالتعادل 3/3 سجل للزمالك أحمد جعفر وحسين ياسر ومحمد عبد الشافى، بينما سجل عماد متعب هدفين ومحمد بركات هدفا.

ولعب بشكل أساسى في قمة كأس مصر في 26 مايو 2010 وخسر الزمالك 3/ 1 سجل للأهلى شريف عبد الفضيل ومحمد فضل ومحمد أبو تريكة وسجل للزمالك حسين ياسر.

2010/2011

شارك في قمة الدور الأول التي أقيمت في 30 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل السلبى، والتي اكتفى فيها بـ83 دقيقة .

وخاض 67 دقيقة من قمة الدور الثانى في 29 يونيو 2011 وانتهت بالتعادل 2/ 2 سجل للزمالك أحمد السيد في نفسه وحسين ياسر المحمدى، وسجل للأهلى محمد ناجى جدو ودومينيك دا سيلفا، وصنع شيكابالا هدفا.

2012/2013

شارك في قمة 24 يوليو 2013 في دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل 1/1، سجل للزمالك أحمد جعفر وتعادل محمد أبو تريكة للأهلى.

وخاض قمة ثانية في مجموعات بدورى أبطال أفريقيا في 15 سبتمبر 2013 وانتهت بفوز الأهلى 4/2 والتى شهدت صناعته هدفا، سجل للزمالك عمر جابر وأحمد حسن، وسجل للأهلى أحمد عبد الظاهر ووليد سليمان، ومحمد أبو تريكة وأحمد فتحى.

2015/2016

شارك في 16 دقيقة من قمة الدور الأول في 9 فبراير 2016 وانتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين سجلهما إيفونا وعمرو جمال.

2016/2017

لعب 9 دقائق في قمة الدور الأول في 29 ديسمبر 2016، وانتهت بفوز الاهلى بهدفين نظيفين سجلهما مؤمن زكريا وجونيور أجايى

وشارك أيضا في قمة الدور الثانى 17 يوليو 2017 وانتهت بفوز الاهلى بهدفين نظيفين سجلهما وليد سليمان وجونيور أجايى

2018/2019

خاض قمة السوبر المحلى في 20 سبتمبر 2019 وانتهت بفوز الاهلى 3/ 2 ، جاءت أهداف الأهلى عن طريق أجايى "هدفين" وحسين الشحات، بينما جاء هدف الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلتى جزاء.

2019/2020

شارك في 6 دقائق من قمة السوبر المحلى في 20 فبراير 2020، وانتهت بفوز الزمالك بركلات الجزاء 4/3.

ولعب في قمة نهائي دورى أبطال أفريقيا في 27 نوفمبر 2020، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين لهدف، سجل هدفى الأهلى عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة بينما جاء هدف الزمالك عن طريق شيكابالا

2020/2021

اكتفى بـ45 دقيقة في قمة الدور الأول 18 أبريل 2021، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، سجل هدفى الأهلى محمد شريف وسجل هدف الزمالك شيكابالا.

وشارك في قمة الدور الثانى 10 مايو 2021، وانتهت بالتعادل 1 /1 سجل للأهلى صلاح محسن وتعادل للزمالك فرجانى ساسى.

2021 /2022

شارك فى 90 دقيقة فى مباراة الدور الثانى 19 يونيو 2022 ، وانتهت بالتعادل الايجابى 2/2 ، وسجل شيكابالا هدف للزمالك وسجل بن شرقى الهدف الثانى وسجل ثنائية الاهلى محمد شريف وصلاح محسن

وفى 21 يوليو 2022 وبنهائى كأس مصر شارك شيكابالا بديلا فى فوز الزمالك على الاهلى 2-1 .

وفى 28 أكتوبر 2022 وبمباراة السوبر شارك شيكابالا فى خسارة الزمالك من الاهلى 2-0.