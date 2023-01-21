شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الممنوعات وموعد فتح مدرجات مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العميد محمود القاضي، مسئول عمليات المجموعة الأفريقية لتأمين قمة الاهلى والزمالك، البوابات المخصصة لاستقبال جماهير الناديين فى مباراة الليلة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى في ختام الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وقال محمود القاضي فى مداخلة هاتفية لبرنامج "جالى فى منطقتي" مع الإعلامية فرح على عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "سيتم فتح أبواب استاد القاهرة فى الخامسة مساءً وحتى الثامنة، ومسموح بحضور 6 آلاف مشجع بواقع ثلاثة آلاف مشجع للأهلى وثلاثة آلاف مشجع للزمالك".

وأضاف مسئول تأمين قمة الاهلى والزمالك، "جماهير الزمالك ستدخل الاستاد من بوابة النصر للوصول لمدرجات الثالثة يمين فيما ستدخل جماهير الأهلى من بوابة صلاح سالم للوصول لمدرجات الثالثة شمال".

وتابع، "الصحفيون والإعلاميون من حقهم 70 مقعدا، ويتم دخولهم من بوابة آل رشدان للوصول لمدرج الإعلاميين بجانب 40 مصورا صحفيا".

وأضاف محمود القاضي، " المقصورة مسموح بالتواجد فيها لـ 100 فرد بواقع 25 فرد من مجلس إدارة الزمالك ومثلهم من مجلس الأهلى ومثلهم من رابطة الأندية ومثلهم من اتحاد الكرة وغير مسموح بالدعوات الخاصة".

وعن المحاذير للجماهير علق محمود القاضي، "ليس هناك إجراءات استثنائية خلال القمة، المحاذير مثل كل مباريات الدوري، لابد من وجود الفان آى دى ومنع أى شيء يسبب الأذى للنفس أو الغير مثل الشماريخ والمعلبات والولاعات والبرفانات والباور بنك والدعايا المسيئة".

وأكمل محمود القاضي، "نثق في وعى جماهير الكرة المصرية على خروج مباراة القمة في أبهى صورة".