شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الزمالك الليلة فى الدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك مع الأهلى باستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ودائمًا ما تتسم مباريات الأهلي والزمالك، في قمة الكرة المصرية، بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز فى مباراة القمة، مؤكداً ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتاليين.

ويتطلع كولر للفوز بالقمة لمصالحة جماهير الأهلى الغاضبة من فقدان النقاط الفترة الأخيرة بعدما فقد الفريق 8 نقاط فى الدوري المصرى بعد سقوطه فى فخ التعادل السلبي مع سموحة ثم التعادل الإيجابى مع سيراميكا والتعادل السلبى مع المصري ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك أيضاً في الجولات الأخيرة.

وقاد كولر الأهلى فى 18 مباراة، حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم. الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 7 أهداف فى 18 مباراة متتالية كما سجل الفريق 32 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين في فاركو وهدف في سيراميكا وثلاثة أهداف في بيراميدز وهدفين في انبى وثلاثة أهداف فى شباك سموحة بالكأس.