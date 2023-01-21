شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتفوق على البحرين فى بطولة العالم لكرة اليد.. إحصائيات لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين منتخبى مصر والبحرين، فى الرابعة والنصف عصر اليوم، السبت، فى ثانى مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة ببولندا والسويد.

ويتفوق منتخبنا الوطنى لكرة اليد من حيث الإحصائيات على نظيره البحرينى، حيث تتفوق مصر فى عدد مرات الفوز حتى الآن بالبطولة بـ 4 انتصارات مقابل انتصارين فقط للمنتخب البحرينى، ولم يتلق الفراعنة أى هزيمة مقابل هزيمة وحيدة للبحرين.

كما سجل لاعبو منتخب مصر حتى الآن 129 هدفا فى البطولة، مقابل 110 أهداف للبحرين، لا سيما أن منتخب مصر صوب 187 تصويبة مقابل 178 تصويبة للبحرين.

فيما يتفوق المنتخب المصرى أيضا من حيث إجمالى تصديات حراس المرمى بـ 54 تصديا مقابل 53 للمنتخب البحرينى.

هداف المنتخب الوطنى هو يحيى الدرع برصيد 18 هدفا، وأحمد فاضل هداف المنتخب البحرينى برصيد 20 هدفا.

ويطمح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء اليوم لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 ليصل إلى النقطة السادسة واعتلاء صدارة المجموعة الرابعة فى ظل تعادل كرواتيا والدنمارك.

ومن المقرر أن يختتم منتخب اليد لقاءات الدور الرئيسى بمواجهك الدنمارك بعد غدا الإثنين فى التاسعة والنصف مساءً.

واستطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.