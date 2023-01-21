شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة الأهلى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك غريمه الأهلى فى الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ودائمًا ما تتسم مباريات الأهلي والزمالك، فى قمة الكرة المصرية، بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجتها مهما كانت ظروف الفريقين.

من جهته طالب البرتغالى فيريرا، المدير الفني للزمالك، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لتقليل الفارق مع الأهلى فى صراع حسم لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، وفقد الزمالك 13 نقطة من أصل 13 مباراة في الدوري، إضافة لخروج الفريق من بطولة كأس مصر (نسخة الموسم الماضي) أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

وقاد فيريرا الزمالك فى 77 مباراة قبل لقاء الليلة حقق 52 فوز مقابل 15 تعادلا وخسر 10 مرات وتوج ببطولتين للدوري المصري ومثلهما لكأس مصر.



فيريرا مع الزمالك

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى طاقم حكام سلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك فى قمة الدوري

سلافكو فينتشيتش حكم ساحة

توماس كلانسنيك حكم مساعد

أندراز كوفاسيتش حكم مساعد 2

نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا

ماتي جوج حكم لتقنية الفيديو.

أيين بوروساك حكم مساعد لتقنية الفيديو.