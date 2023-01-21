الامارات | الأهلي السعودي يقترب من ضم هداف الدوري الصيني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب الأهلي، المنافس بدوري الدرجة الثانية السعودي لكرة القدم، من ضم المهاجم البرازيلي ماركاو هداف الدوري الصيني الممتاز في الموسم الماضي بعد أن أعلن النادي وصوله إلى جدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحرز ماركاو 27 هدفا في 26 مباراة ليقود ووهان إلى لقبه الأول بالدوري الصيني الممتاز، وانتهى عقد اللاعب البالغ عمره 28 عاما مع نهاية موسم المسابقة الشهر الماضي.

ويحتل الأهلي، وصيف بطل دوري أبطال آسيا مرتين، المركز الرابع في الدرجة الثانية بعد هبوطه المفاجئ في العام الماضي،‭ ‬بفارق ثلاث نقاط عن القمة وتتبقى مباراة لفريق المدرب بيتسو موسيماني.