شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب في كأس العالم لكرة اليد 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب، ضمن منافسات كأس الرئيس في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب في كأس العالم لكرة اليد 2023

وتقام النسخة الحالية من كأس العالم لكرة اليد، في كل من السويد وبولندا، وتستمر حتى يوم 29 يناير/ كانون ثان الحالي.

وودع منتخبا الجزائر والمغرب مونديال اليد من الدور الأول، بعدما تذيلا ترتيب المجموعتين الخامسة والسابعة على الترتيب.

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس الرئيس، التي تضم معهما أيضا منتخبي تونس ومقدونيا الشمالية.

وتقام مباراة الجزائر والمغرب، في بطولة كأس العالم لكرة اليد، مساء يوم السبت 21 يناير/ كانون ثان 2023.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية والنصف عصرا بتوقيت جرينتش.

يبث عدد من مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023 عبر قناتي SSC السعودية والرياضية المغربية.

كما تتولى قناة أون تايم سبورتس المصرية، نقل جميع مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم لكرة اليد.

توج فريق راسينج كلوب بطلا لكأس السوبر الأرجنتيني، بعد فوزه المثير على بوكا جونيورز بنتيجة 2-1، على استاد هزاع بن زايد، يوم الجمعة.

تقدم فريق بوكا جونيورز أولا عن طريق اللاعب فاكوندو رونكاليا بعد مرور 17 دقيقة على انطلاقة المباراة.

واحتاج فريق راسينج كلوب لـ3 دقائق فقط ليدرك هدف التعادل بواسطة اللاعب يوهان كاريونيرو.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف التقدم، وسط أجواء جماهيرية رائعة في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وارتفع معدل الإثارة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، واحتسب حكم الساحة ضربة جزاء لصالح راسينج كلوب إثر لمسة يد على أحد مدافعي بوكا جونيورز.

وحاول لاعبو بوكا جونيورز إثناء الحكم عن قراره لكن دون جدوى، حتى جاء التأكيد من قبل تقنية الفيديو VAR.

وتقدم جونزالو بيوفي بثبات وسدد كرة قوية من علامة الجزاء، هز بها شباك بوكا جونيورز مانحا فريقه هدف الفوز والتتويج بلقب السوبر المحلي للمرة الأولى في تاريخه.