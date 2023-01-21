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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يتأهب مانشستر سيتي لخوض مغامرة جديدة، أملا في اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والحفاظ على اللقب هذا الموسم.

تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي حقق عودة مثيرة واستثنائية وقلب تأخره 0-2 إلى فوز كبير بنتيجة 4-2 أمام توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي.

وشهدت المباراة المذكورة، تألقا ملحوظا من جانب الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مان سيتي، الذي سجل هدفين وصنع آخر في رباعية "سبيرز".

ورجح موقع 90min البريطاني، مشاركة محرز أساسيا في المباراة، بقرار من مدربه الإسباني بيب جوارديولا، مكافأة له على تألقه الملحوظ منذ انتهاء فترة توقف كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأوضح المصدر أن البرازيلي إيدرسون سيتولى حراسة مرمى بطل إنجلترا، خلف جون ستونز وأكانجي وجواو كانسيلو وريكو لويس.

في خط الوسط، يتجه جوارديولا للدفع باللاعب رودري بجانب إلكاي جوندوجان وفيل فودين وكيفين دي بروين.

ويقود هجوم مان سيتي في المباراة المرتقبة محرز بجانب الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، بينما سيتواجد الأرجنتيني جوليان ألفاريز على مقاعد البدلاء.

ويلتقي الفريقان على ملعب الاتحاد مساء يوم الأحد 22 يناير/ كانون ثان 2023، ضمن مباريات الجولة 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين السماوي والذئاب في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.