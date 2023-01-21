ناقد رياضي يوضح: هل سيشارك كهربا مع الأهلي أمام الزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الناقد الرياضي محمد عراقي، عن موقف محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة أمام الزمالك في مباراة القمة، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

وقال عراقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، إن "كهربا سيشارك بصورة كبيرة أمام الزمالك، وبنسبة كبيرة سيكون أساسي في تشكيلة الأهلي".

وأضاف الناقد الرياضي: تشكيلة الزمالك متوقع أن تكون كما هي ليس بها مفاجآت عكس الأهلي والذى قد يفاجئ الزمالك بكهربا أساسيا".

وأشار محمد عراقي إلى أن عقوبة محمود كهربا رُفعت من يوم 11 يناير الجاري، وسيعقد جلسة بالفيفا لتطبيق عقوبة إيقاف أخرى، في حال عدم تسديد الغرامة المالية الموقعة عليه.

https://www.facebook.com/watch/?v=464423985733927&t=0

ومن المقرر أن تقام مواجهة الاهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، على ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت.

وعدّل الاتحاد المصري لكرة القدم،موعد انطلاق مباراة الاهلي والزمالك، لتنطلق في الثامنة والنصف مساءًا، بدلًا من السابعة.