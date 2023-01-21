شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يفوز على الزمالك 2/0 فى المواجهة الأخيرة قبل القمة 125 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، يحل النادى الأهلى ضيفا على الزمالك فى لقاء القمة 125 ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى باستاد القاهرة الدولى.

وكانت آخر مواجهة جمعت قطبى الكرة المصرية فى 28 أكتوبر من العام الماضى، فى كأس السوبر المصري باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدفين دون رد، وسجل الثنائية البرازيلى برونو سافيو وكريم فؤاد.

وجاء فوز الأهلى على الزمالك ليتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة رقم 12 في تاريخه، أما المواجهة التى سبقتها حسمها الزمالك بنتيجة 2-1 فى نهائى كأس مصر.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف، في المقابل يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في سبعة مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.