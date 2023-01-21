شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج آخر 5 مواجهات بين الأهلي والزمالك قبل كلاسيكو الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك مع الأهلى على ستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ودائمًا ما تتسم مباريات الأهلي والزمالك، في قمة الكرة المصرية، بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

وشهد أخر لقاء بين الأهلي والزمالك فوز المارد الأحمر بهدفين دون رد عن طريق كريم فؤاد وبرونو سافيو ليتوج الأهلى بطلا لكأس السوبر المحلى، وفى المباراة التى سبقتها فاز الزمالك على الأهلى بهدفين مقابل هدف ليتوج بطلا لكأس مصر، سجل ثنائية الفارس الابيض زيزو وإمام عاشور وسجل هدف الأهلى الوحيد حسام حسن.

بينما شهدت مباراة القطبين فى دوري الموسم الماضى التعادل فى مباراة الدور الثانى بهدفين لكل فريق بينما فاز الأهلى بقمة الدور الاول بنتيجة 5-3، وانتهت مبارة الدور الثانى لدوري الموسم قبل الماضى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، فيما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

يتصدر الثنائي سيد عطية "توتو" ومحمد أبو تريكة قائمة هدافي الأهلي فى لقاءات القمة برصيد 7 أهداف، كما يتزعم الثنائي علاء الحامولي وخليل قدري قائمة هدافى الزمالك فى مواجهات الأهلي برصيد 5 أهداف لكل منهما.