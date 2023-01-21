شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي والزمالك في سباق الدوري قبل قمة الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريقا الزمالك والأهلى لمباراة قمة الدوري المصري المقرر لها الليلة على ستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة للمسابقة ، وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

يتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف، في المقابل يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في سبعة مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.