شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى الأهلى فى قمة الدورى المصرى الليلة على ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك غريمه الاهلى في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، ودائمًا ما تتسم مباريات الأهلي والزمالك، في قمة الكرة المصرية، بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

ويمتد صراع الكبيرين، منذ زمن طويل في البطولات المختلفة، ويسعى كل منهما على الهيمنة على الكرة المصرية، والفائز هو الجمهور الذي يحظى بمباريات ومستويات مميزة في كل مباراة.

واختار الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم من سلوفينيا لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري ويقود طاقم التحكيم السلوفيني الحكم سلافكو فينتشيتش ويتكون طاقم حكام مباراة القمة من: سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.

يتربع الاهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف، في المقابل يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في سبعة مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وهيمن التعادل السلبى على أخر ظهور للأهلى والزمالك في الدوري المصري حيث تعادل المارد الأحمر سلبياً مع المصري البورسعيدى وتعادل الفارس الأبيض بنفس النتيجة مع الاتحاد السكندري.

وودع فريق الزمالك منافسات كأس مصر من الدور نصف النهائي أمام بيراميدز بركلات الترجيح 3-4 بعد انتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، في المقابل تأهل الاهلى لنهائى كأس مصر بعد تخطيه عقبة سموحة في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن جانبه طالب البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لتقليل الفارق مع الاهلى في صراع حسم لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، وفقد الزمالك 13 نقطة من أصل 13 مباراة في الدوري، إضافة لخروج الفريق من بطولة كأس مصر (نسخة الموسم الماضي) أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

ولم يعرف الزمالك طريق الفوز في آخر 4 مباريات، حيث أنه في آخر 3 جولات بالدوري الممتاز، خسر من أسوان وتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري.

في المقابل وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة مؤكداً على ضرورة إمواصلة نغمة الانتصارات لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

ويتطلع كولر للفوز بالقمة لمصالحة جماهير الأهلى الغاضبة من فقدان النقاط بالفترة الأخيرة بعدما فقد الفريق 8 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا والتعادل السلبى مع المصري ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك أيضاً في الجولات الأخيرة.

ويحق للأهلى إشراك الصفقات الجديدة في مباراة القمة لكن من المؤكد غياب المدافع محمود متولي عن لقاء القمة، بسبب حصوله على كارت أصفر ثالث، بينما يستمر غياب ياسر إبراهيم و كريم فؤاد وأكرم توفيق ومصطفى شوبير عن الاهلى في مباراة القمة للإصابة.

وتعاقد الأهلى مع الثلاثى خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن لسموحة ومروان عطية لاعب خط وسط الاتحاد السكندري، والتونسى محمد الضاوى كريستو صانع ألعاب النجم الساحلى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية فيما استعاد جهود محمود عبد المنعم كهربا بعد انتهاء إيقافه.