شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتجه أنظار جماهير الكرة العربية بشكل عام، والمصرية بشكل خاص إلى استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف مباراة الزمالك ضد الأهلي في قمة الجولة 14 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الزمالك حامل اللقب في آخر موسمين، يدخل مباراة القمة وهدفه مصالحة جماهيره في المقام الأول، بعد النتائج السلبية العديدة التي تعرض لها الفريق مؤخرًا، وآخرها الفشل في التأهل إلى نهائي كأس مصر 2021-22، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام بيراميدز في نصف النهائي.

ولم يحقق الزمالك الفوز في آخر ثلاث مباريات له في الدوري المصري، بعدما خسر أمام أسوان، ثم تعادل ضد الداخلية والاتحاد، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

بينما الأهلي، يدخل المباراة بعدما تعثر هو الآخر في آخر مبارياته بالدوري المصري، بعدما تعادل سلبيًا أمام المصري، وفقد نقطتين ثمينتين في سعيه لاستعادة لقب الدوري المصري الغائب عن خزائنه في آخر موسمين.

ولم يخسر النادي الأهلي أي مباراة بعد في موسم 2022-23 من الدوري المصري، ويسعى إلى تحقيق الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك، وتوسيع الفارق معه، خاصة وأن المارد الأحمر يتصدر حاليًا جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن فيوتشر الوصيف.

ويترقب عشاق الكرة المصرية لقاء القمة المقبل بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقى الأهلي ضد الزمالك السبت 21 يناير 2023 ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري العام.