شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مبارة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستقبل ليفربول على ملعبه أنفيلد نظيره تشيلسي، في واحدة من قمم الدوري الإنجليزي الهامة لكلا الفريقين، بعدتراجع النتائج في الأسابيع الماضية.

موعد مبارة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وكان ليفربول قد هُزِم في الجولة الماضية من برايتون بثلاثية في مباراة نعتها مدربه الألماني يورجن كلوب بأنها أسوأ مباراة له في مسيرته مع "الريدز"، ووعد بتصحيح المسار.

أما تشيلسي فبعد نتائج سلبية نجح أخيرًا في العودة للانتصارات من خلال الفوز على كريستال بالاس، ويأمل بوجود مودريك الذي كلّف الخزائن 100 مليون يورو، في أن ينجح في تحقيق انتصار ثمين على ليفربول.

لطالما كانت مواجهة "البلوز" و"الريدز" مثيرة وخارجة عن التوقعات، حتى مع تراجع الفريقين في ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، يتوقع أن تكون مباراة كبيرة على كل الأصعدة.

قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي من المحيط إلى الخليج، وستأتي مباراة تشيلسي وليفربول كالعادة عبر شاشتها.

سيتولى المعلق السعودي حسن العيدروس مهمة التعليق على مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.