شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والزمالك اليوم السبت 21 / 1 / 2023 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك مع الاهلى على ستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ودائمًا ما تتسم مباريات الأهلي والزمالك، في قمة الكرة المصرية، بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن قمة الدوري المصري.

القيمة التسويقية للأهلى والزمالك

مباراة القمة الليلة تساوى 50.53 مليون يورو حيث تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.60 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 21.93 مليون يورو.

ترتيب الاهلى والزمالك فى جدول الدوري

يتربع الاهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف، في المقابل يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في سبعة مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.

أول هدف للأهلى والزمالك فى القمة

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، فيما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

هدافو مباريات القمة فى الأهلى والزمالك

يتصدر الثنائي سيد عطية "توتو" ومحمد أبو تريكة قائمة هدافي الأهلي فى لقاءات القمة برصيد 7 أهداف، كما يتزعم الثنائي علاء الحامولي وخليل قدري قائمة هدافى الزمالك فى مواجهات الأهلي برصيد 5 أهداف لكل منهما.

ملوك الهاتريك فى قمة الاهلى والزمالك

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي كان الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956