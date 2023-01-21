شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد أمام البحرين فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم السبت، نظيره البحرينى فى إطار ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تستضيفها السويد وبولندا وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى .

ويطمح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء اليوم لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة ، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 ليصل إلى النقطة السادسة واعتلاء صدارة المجموعة الرابعة فى ظل تعادل كرواتيا والدنمارك .

ومن المقرر أن يختتم منتخب اليد لقاءات الدور الرئيسى بمواجهك الدنمارك بعد غدا الإثنين فى التاسعة والنصف مساءً.

واستطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا و السويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية .

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى الأهلى .