شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون الفوز بالقمة أول لحظات السعادة للزمالك فى 2023؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تحقيق أول فوز في عام 2023، بعد الإخفاق في 4 مباريات منذ انطلاق العام الجديد، في الوقت الذى يمنى فيه الفارس الأبيض النفس بسن سيف السعادة، في موقعة القمة 125 أمام الأهلى والمقرر لها في الثامنة ونصف مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بدأ الزمالك عام 2023 بأول خسارة مفاجئة أمام أسوان في المباراة التي أقيمت يوم 2 يناير الجارى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى ثم تبعها الفريق الأبيض بالتعادل إيجابياً بهدف لمثله أمام الداخلية في الأسبوع الثانى عشر ثم التعادل أمام الاتحاد السكندرى سلبياً في الجولة الثالثة عشرة، وأخيراً الخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح وتوديع بطولة كأس مصر.

وأخفق لاعبو الزمالك في تحقيق أي انتصار منذ انطلاق عام 2023 ، بعد خوض 4 مباريات بواقع ثلاثة مباريات الدورى المصرى ولقاء في كأس مصر، لتنتظر الكتيبة البيضاء رفع لواء السعادة في موقعة أمام الأهلى حال تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط.

ويعقد فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسات يومية مكثقة مع لاعبى الأبيض، للشد من أزرهم وتحفيزهم قبل لقاء القمة أمام الأهلى،مؤكداً لهم على أهمية المباراة التي تتطلب من الجميع التركيز وبذل قصارى جهدهم في الملعب من أجل التواجد في منطقة المنافسة على لقب الدورى المصرى، المتوج به الفريق الأبيض أخر موسمين متتالين.

وعكف البروفيسور على تصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبها لاعبى الزمالك خلال المباريات الماضية من أجل عدم تكرارها في مباراة الأهلى، والعمل على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومصالحة جماهير الفريق الأبيض بعد الإخفاق والخسارة من أسوان ثم التعادل مع الداخلية،والاتحاد السكندرى، والتراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فضلاً عن توديع بطولة كأس مصر أمام بيراميدز.

ووجه البرتغالى فيريرا العديد من الرسائل التحذيرية للاعبين وطالبهم بتنفيذ تعليماته الفنية داخل الملعب، موضحاً لهم أن المارد الأحمر يمتلك عناصر قوية وفريق لا يستهان به، وتفهم نجوم الفريق الأبيض وجهة نظر "الخواجة" ووعدوه بالالتزام التكتيكى في المباراة.