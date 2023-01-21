شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك اليوم السبت 21 / 1 / 2023 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، فى الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز ، ويدخل الفارس الابيض المباراة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وهو في المركز الرابع في الجدول برصيد 26 نقطة ، على الجانب الآخر، يدخل المارد الاحمر تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، وهو يتصدر جدول الدوري برصيد 31 نقطة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاهلى بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. حكم سلوفيني يدير مباراة القمة بين الاهلى والزمالك

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى طاقم حكام سلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش.طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري: سلافكو فينتشيتش حكم ساحة توماس كلانسنيك حكم مساعد أندراز كوفاسيتش حكم مساعد 2 نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا ماتي جوج حكم لتقنية الفيديو. أيين بوروساك حكم مساعد لتقنية الفيديو. ترتيب الاهلى والزمالك في جدول الدوري ترتيب الاهلى والزمالك في جدول الدوري يتربع الاهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف، في المقابل يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في سبعة مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى