شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة الداخلية فى الجولة 15 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
ورفض شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، منح لاعبيه راحة عقب الفوز على أسوان بهدف نظيف في مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، والتي جمعت الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
وأعرب شوقي غريب ، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على أسوان بهدف نظيف، في مباراة الجولة 14 بالدوري ، ليحصد المقاولون الفوز الرابع على التوالي ويرفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز الخامس.
وقال غريب في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: وضعنا خطة منذ قدومنا إلى المقاولون ونسير عليها، لم نحقق النسبة التي أسعى لتحقيقها حتى الآن لكن تخطينا نسبة الـ 70% من تلك الخطة، حصدنا في 14 أسبوع ما حصده المقاولون في 29 جولة بالموسم الماضي، هذه نقطة إيجابية.
أضاف: لدينا مجلس إدارة مميز برئاسة محسن صلاح ومحمد عادل، ولاعبين يبذلون أقصى مجهود في الملعب وجهاز فني يعمل في صمت، أشكر الله هلى هذه النعمة لتواجدي في نادي كبير وفي نفس الوقت مع لاعبين وجهاز فني محترم.