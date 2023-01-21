شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة الداخلية فى الجولة 15 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، استعداداته لمواجهة الداخلية في مباراة الجولة 15 من عمر الدوري، والتي تجمع الفريقين غداً الأحد على ستاد السويس الجديد.

ورفض شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، منح لاعبيه راحة عقب الفوز على أسوان بهدف نظيف في مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، والتي جمعت الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما حصد ذئاب الجبل 4 انتصارات متتالية تحت القيادة الفنية للمخضرم شوقي غريب، وخاض المقاولون 14 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم، وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

وأعرب شوقي غريب ، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على أسوان بهدف نظيف، في مباراة الجولة 14 بالدوري ، ليحصد المقاولون الفوز الرابع على التوالي ويرفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز الخامس.

وقال غريب في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: وضعنا خطة منذ قدومنا إلى المقاولون ونسير عليها، لم نحقق النسبة التي أسعى لتحقيقها حتى الآن لكن تخطينا نسبة الـ 70% من تلك الخطة، حصدنا في 14 أسبوع ما حصده المقاولون في 29 جولة بالموسم الماضي، هذه نقطة إيجابية.

أضاف: لدينا مجلس إدارة مميز برئاسة محسن صلاح ومحمد عادل، ولاعبين يبذلون أقصى مجهود في الملعب وجهاز فني يعمل في صمت، أشكر الله هلى هذه النعمة لتواجدي في نادي كبير وفي نفس الوقت مع لاعبين وجهاز فني محترم.