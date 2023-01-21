شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والأهلى اليوم السبت 21 / 1 / 2023 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريقا الزمالك والاهلى لمباراة قمة الدوري المصري المقرر لها الليلة على ستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة للمسابقة ، وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

موعد مباراة الزمالك والاهلى في الدوري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

مباريات الزمالك فى شهر يناير

1- الزمالك ضد الأهلى 21 يناير فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

2- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساء

3- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – ستاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام