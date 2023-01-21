شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم موقف شبراوى الإسماعيلى من مباراة أسوان بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود الشبراوى صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لإختبار طبى لحسم موقفه من المشاركة مع فريقه فى مباراة أسوان المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر الاثنين المقبل على ستاد أسوان الرياضى فى إفتتاح الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتعرض محمود الشبراوي للإصابة بإلتهابات في الحوض وأسفل عضلات البطن ليقرر الجهاز الطبى للدراويش استبعاده من مباراة طلائع الجيش التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للدوري.

ووضع مجدى الباز رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى برنامج علاجى مكثف للاعب لتجهيزه للمباريات المقبلة.

ويعكف أحمد حسام ميدو المدير الفنى للإسماعيلى على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة طلائع الجيش بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتى تعادل فيها بهدف لكل فريق ، ويرغب ميدو تلافى هذه الأخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدورى.

ويعكف ميدو على دراسة مباريات أسوان فى الدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الجنوبى ، ووجه ميدو تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة تماسيح النيل، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.