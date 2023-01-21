شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كارثة جديدة.. خصم 15 نقطة من يوفنتوس بسبب قضايا فساد مالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن القاضي الرياضي الإيطالي خصم 15 نقطة من رصيد فريق نادي يوفنتوس، من إجمالي نقاط الفريق الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي، بسبب قضية مالية.

وقررت محكمة استئناف كروية إيطالية خصم 15 نقطة من فريق يوفنتوس، لتُعقّد موقفه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وخضع يوفنتوس للتحقيق في قضايا مالية، ومخالفات تخص الصفقات وعقود اللاعبين.

ومن بين الصفقات التي تم التحقيق بشأنها صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعقده مع الفريق الذي استمر 3 مواسم، بعد استقدامه من ريال مدريد.

وقررت محكمة الاستئناف، مساء الجمعة، قبول الاستئناف المقدم من المدعى العام الإيطالي، وإعادة فتح التحقيق مع نادي يوفنتوس بشأن تضخم رأس المال خلال فترات الانتقالات الماضية.

وعلى خلفية قبول استئناف المدعى العام وتورط يوفنتوس، تم خصم 15 نقطة من "السيدة العجوز" خلال بطولة الدوري هذا الموسم.

ويحق لنادي يوفنتوس الاستئناف على قرار خصم الـ15 نقطة ومحاولة تقليل عدد النقاط المخصومة أو رفع العقوبة بالكامل إذا رأت المحكمة قانونية ذلك.

وقررت المحكمة أيضا منع رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنيلي من تولي أي منصب في كرة القدم المحلية لمدة 24 شهرا.

وقررت كذلك إيقاف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، الذي يشغل حاليا منصب مدير كرة القدم في توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لمدة 30 شهرا.

وعقب هذا القرار تراجع يوفنتوس إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن كان يحتل المركز الثالث.

وستؤثر هذه العقوبة على موقف يوفنتوس من المنافسة على لقب الدوري، بالإضافة إلى أنها قد تطيح به من اللعب في المسابقات الأوروبية خلال الموسم المقبل.

وجاء القرار بشكل رسمي منذ قليل من طرف المحكمة الرياضية الإيطالية، بخصم 15 نقطة من فريق يوفنتوس هذا الموسم؛ بسبب قضية المكاسب الرأس مالية، كما يحق لإدارة نادي السيدة العجوز الاستئناف ضد القرار.

ويتواجد يوفنتوس قبل قرار خصم النقاط في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة.

وخاض يوفنتوس حتى الآن 18 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حقق الفوز في 11 لقاء منها وتعادل 4 مباريات وخسر 3 لقاءات، ويحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 37 نقطة وذلك قبل توقيع عقوبة خصم النقاط عليه.