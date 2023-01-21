المعركة تشتعل «بقولهم ياريت تمشوني» .. طارق العشري يفتح النار على «فرج عامر»

الشارقة - اميمة ياسر - خرج طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة بتصريحات قوية للرد على الهجوم الذي تعرض له في الفترة الأخيرة من جانب رئيس النادي فرج عامر.

وقال العشري في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "طارق العشري له تاريخ والجميع يعلم بذلك وحققت إنجازات عديدة وأنا أول من أدخلت طريقة 4-4-2".

وأضاف: "أنا أول من حولت تاريخ كرة القدم في مصر من الناحية الخططية، طارق العشري رجل متربي والجميع يعرف ذلك جيدًا ولم يعقد رئيس النادي أي جلسة معي".

وأكمل: "أعضاء مجلس الإدارة هم المتمسكون ببقائي و(أنا بقولهم ياريت تمشوني) ولا يصح ما يحدث معي عبر الفضائيات".

وتابع: "مصر كلها عارفة من هو طارق العشري، لم أذهب لسموحة من أجل صناعة اسمي (اسمي الناس كلها تعرفه ومعمول من زمان)، وعمري ما رديت على أي تصريحات ولكن للصبر حدود".

واستكمل: "عندما توليت تدريب سموحة لم يكن ينافس على الدوري والآن أنا أقوم ببناء فريق جديد، الصفقات التي تعاقدت معها شاركت جميعها في لقاء سيراميكا، وكل ما أحتاجه هو الهدوء من أجل النجاح".

وكشف العشري، قائلًا: "خالد عبدالفتاح رحل عن سموحة إلى الأهلي بدون موافقتي ولم أعلم بذلك".

وواصل: "قدمت فريق لسموحة (ببلاش) بعدما كان الفريق يُنفق الملايين، وفتحت الباب أمام الناشئين للعب بدلا من الاعتماد على الإعارات، أنا راجل بكافح من أجل النجاح".

وأردف: "إذا أراد النادي أن أرحل، فأهلا وسهلا مع السلامة ولكن بدون أن يتجاوز أحد في حقي".

وأشار: "لست طرفا في أزمة مجلس الإدارة وأرفض أن أكون شماعة، ونجلي دائما يعمل معي منذ 4 سنوات وهو من أبناء نادي سموحة ولا يصح ما يُقال عني".

وأكد: "لو اللائحة الخاصة بالمدربين تسمح لي لكنت قدمت استقالتي من زمان"، علمًا بأن المدرب إذا تمت إقالته سيتيح ذلك له فرصة العمل في نادٍ آخر، بينما لو رحل أو استقال أو فسخ العقد من طرفه لا يستطيع تولي تدريب فريق آخر في نفس الموسم.

وأضاف: "كان لابد من ابعاد الهاني سليمان عن المباريات في الفترة الحالية لأنه كان بعيدا عن التركيز من الناحية الفنية".

وأتم: "فاض بي الكيل وعيب ما يحدث معي عبر القنوات الفضائية وما يصدر من رئيس النادي".

لا تصلح انها تلعب كرة قدم

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن الحارس الهاني سليمان يجب ان يستبعد حتى يستعد مستواه الذي فقده خلال المباريات الماضية.

وقال عامر في تصريحات لقناة "المحور":" أنا احب الهاني سليمان وأقدره وقدم الكثير للفريق لكنه كان" يهرج" أمام لاعبي الأهلي وضيع التركيز منه في المباراة".

وأضاف:"الحارس الهاني سليمان خارج تركيزه في هذه الفترة، واستبعاده لمصلحته حتى يستعيد التركيز".

وتابع:" الأجواء مع المدرب طارق العشري صعب تتحسن، فهو تعاقد مع لاعبين وحصلوا على عشرات الملايين وبعد ذلك كتب أنه يريد الاستغناء عنهم، كيف اسكت على امر كهذا؟".

وأوضح:" العشري وافق على بعض اللاعبين لا تصلح انها تلعب كرة قدم وحين قرر أن يدعم الفريق طلب من لاعبين نفس المستوى وبيعاند ضد مشاركة زياد طارق وقال له أن الرئيس النادي هو من تعاقد معك".

وأتم:" أنا رئيس النادي ولن أسكت على أي خطأ لو انطبقت السماء على الأرض، وليس لدي مشكلة شخصية مع العشري".