شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة: سأعود إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المعار إلى سموحة، إن إسماعيل يوسف مدرب الفريق الأبيض تواصل معه من أجل قطع إعارته من الفريق السكندرى وعودته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف شبانة خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "إسماعيل يوسف أخبرني أنني سأتواجد مع الفريق الفترة المقبلة بعد مباراة طلائع الجيش، وطارق العشري المدير الفني لـ سموحة استأذن من إدارة الزمالك أن أخوض مباراة الأهلي، وخلال الأيام المقبلة سأقطع الإعارة للعودة للزمالك من جديد".

أكد شبانة أن هناك بنداً في إعارته يقضى بخصم راتبه المدفوع من سموحة من قيمة التعاقد، لافتاً إلى أن الأمر يعود للإدارة المالية الآن لإنهاء التفاصيل، متابعاً أريد العودة للزمالك وهذا حلم بالنسبة لي، وأريد أن أكون على قدر المسئولية ومنه انضم لمنتخب مصر".

ووقع الاختيار على محمود شبانة، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سيراميكا، والتى أقيمت مساء الأمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدورى.

وفاز فريق سموحة على نظيره سيراميكا بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء الأمس الجمعة على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لـ سموحة محمد عصام فى الدقيقة 38، ثم عزز بنيامين بواتينج تقدم الفريق السكندرى بالهدف الثانى فى الدقيقة 90.

وقاطع فريق سيراميكا الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي بعد الخسارة أمام فيوتشر في الجولة الثانية عشرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتعادل أمام فاركو بهدف لمثله في الجولة الثالثة عشرة وأخيراً الخسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين.

بهذه النتيجة تراجع سيراميكا إلى المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، برصيد 16 نقطة جمعها من 14 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاَ بينما استقبلت شباكهم 19 هدفاً.

بينما يحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.