شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة الأبطال للاسكواش بـ 6 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم السبت، منافسات دور الـ 16 ببطولة الأبطال أو بطولة "توك"، والتي تستضيفها نيويورك خلال الفترة بين 18 إلى 26 يناير الجاري كأول بطولة بفئة البلاتينينوم في عام 2023، وذلك بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت مباريات المصريين في اليوم الأول من منافسات هذا الدور كالتالي:

ـ مصطفى عسل والفرنسي فيكتور كورين

ـ مروان الشوربجي والويلزي نيكولاس مولر

ـ مازن هشام ومصطفى السرتي

ـ نوران جوهر ومريم متولي

ـ نور الطيب وصابرينا صبحي

ـ جنا شيحة والانجليزية سارة جان بيري

وقبل انطلاق البطولة أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، انسحاب البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، وذلك بسبب استمرار إصابته في الركبة، التي منعته من المشاركة في أكثر من بطولة خلال الفترة الماضية، بينما يشارك في البطولة المرتقبة من مصر 31 لاعباً ولاعبة.

وشارك في منافسات الرجال 14 لاعباً وهم: مصطفى السرتي، يحيى النوساني، علي أبو العنين، محمد الشربيني، عمر مسعد، محمد أبو الغار، كريم الحمامي، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، مازن هشام، مروان الشوربجي، ومصطفى عسل.

وشاركت في منافسات السيدات 17 لاعبة وهن: مريم متولي، سنا إبراهيم، نور أبو المكارم، فيروز أبو الخير، يثرب عادل، زينة ميكوي، جنا شيحة، هنا رمضان، هنا معتز، نادين شاهين، نور الشربيني، ندى عباس، روان العربي، هانيا الحمامي، سلمى هاني، نور الطيب، نوران جوهر.