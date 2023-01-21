يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة بخصم 15 نقطة وإيقافات طويلة الأمد

قررت المحكمة الفيدرالية في إيطاليا، الجمعة، معاقبة نادي يوفنتوس، بخصم 15 نقطة من رصيده بالدوري الإيطالي لهذا الموسم، ما يعني ضربة موجعة لفريق "السيدة العجوز"، الذي كان ينافس على اللقب بالموسم الحالي.



وحسب ما أعلن الاتحاد الإيطالي، فإن المحكمة قررت أيضاً إيقاف فابيو باراتشي، المدير الرياضي السابق ليوفنتوس والحالي لتوتنهام، لمدة سنتين ونصف، فيما جرى إيقاف أندريا أنييلي، رئيس النادي السابق، وأريفابيني المدير الرياضي، لمدة سنتين، وبافيل نيدفيد نائب رئيس النادي السابق لمدة 8 أشهر.



وكان المدعي العام الإيطالي، الذي يحقق في التزوير المزعوم للحسابات في انتقالات لاعبي يوفنتوس، قد اقترح خصم تسع نقاط من فريق "السيدة العجوز"، الذي يلعب في منافسات "الكالتشيو"، وكان الفريق يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب العام، لكن العقوبة جاءت أكبر من ذلك.



وجاء هذا القرار، بعد اكتشاف أدلة جديدة من محاكمة جنائية منفصلة في الشؤون المالية للنادي، لكن يمكن ليوفنتوس أن يستأنف القرار لدى اللجنة الأولمبية الإيطالية.



ومع خصم 15 نقطة من رصيد "البيانكونيري"، يفقد الفريق مركزه الثالث بـ37 نقطة، ويتراجع للمركز الحادي عشر بـ22 نقطة، وبات بعيداً عن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



(وكالات)