أعلى المدربين أجرا في التاريخ.. تشلسي يقدم عرضا خرافيا لزيدان

ذكرت تقارير إعلامية أن تشلسي يتطلع للفترة التي تتلو إقالة المدرب غراهام بوتر بتقديم عرض خرافي إلى الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق.



فرئيس مجلس إدارة "البلوز" تود بويلي أنفق عشرات ملايين الدولارات للتعاقد مع اللاعبين منذ استحواذه على الفريق وقد يجعل من زيدان المدرب الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم.



ويقدم فريق العاصمة البريطانية أداء متواضعا تحت قيادة بوتر، إذ لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة وبشق الأنفس ضد كريستال بالاس، من أصل 10 مباريات لعبها الفريق في كافة المسابقات ويصطدم غدا بمضيفه ليفربول في البريميرليغ كما يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ 28 نقطة.



وكل هذه النتائج وضعت بوتر (47 عاما) تحت ضغوط كبيرة وخاصة أن ملاك النادي أنققوا 173 مليون يورو حتى الآن في الميركاتو الشتوي للتعاقد مع لاعبين ولم يجدوا أي نتائج في المقابل.



ولهذا فإن وسائل إعلام إسبانية من بينها صحيفة "أوكي دياريو" زعمت أن تشلسي قدم عرضا بـ 51 مليون يورو لإغراء زيزو (50 عاما) الذي فاز مع ريال مدريد بـ3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا ويبتعد عن التدريب منذ 2021.



أما الصحفي الموثوق إداوردة إيندا فأكد -خلال مشاركته في برنامج "إل شيرنغيتو" الرياضي الإسباني الشهير- أن "زيدان لديه عرض جدي من ناد إنجليزي وهو تشلسي لأن مدرب الفريق الحالي (بوتر) لا يقدم نتائج إيجابية وإدارة الفريق اللندني تفكربتغييره". وتابع أن "العرض المقدم يصل إلى نحو 50 مليون يورو سنويا".



المصدر: مواقع إلكترونية