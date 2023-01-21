الامارات | «المشهد النهائي» لكأس اليد يتحدد اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف صالتا الوصل والنصر في الخامسة عصر اليوم، مواجهتي الدور نصف النهائي في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، وذلك حين يلتقي مفاجأة البطولة فريق مليحة أمام الجزيرة، على أن يلتقي حامل اللقب فريق الشارقة في ثاني المباريات فريق الوصل. وتحدد نتائج مواجهتي المربع الذهبي طرفي المشهد النهائي في 27 يناير الجاري، وهوية الفريقين المنافسين على لقب البطولة.

ونجحت الفرق الأربعة في حجز مقاعدها للدور نصف النهائي، بانتزاعها مركزي الصدارة ووصافة فرق مجموعتيها الأولى والثانية في ختام الدور التمهيدي الذي أقيم بنظام الدوري من مرحلة واحدة وأسدل الستار عنه الأسبوع الماضي، وعرف من خلاله فريق مليحة كيفية مواصلة فرض مفاجآته وتقديم الأداء الأفضل في مسابقات كرة اليد لمرحلة الرجال، بانتزاعه صدارة مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة ورصيد تسعة نقاط، بفارق النقطتين عن الوصل الوصيف.

بدورهما، احتاج فريقا الشارقة والجزيرة إلى فارق الأهداف مع ختام الدور التمهيدي لضمان تأهلهما للمربع الذهبي عن فرق مجموعتهما الثانية، بعد تشاركهما وشباب الأهلي رصيد سبع نقاط وصدارة فرق المجموعة.