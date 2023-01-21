الامارات | كروزيرو يتعاقد مع أوليفيرا قادماً من الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي كروزيرو البرازيلي عن توصله إلى اتفاق مع الوصل ليضم اللاعب البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا، إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكر كروزيرو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع أوليفيرا بعقد يمتد لمدة موسم واحد.

يُذكر أن الوصل تعاقد مع أوليفيرا في يناير الماضي قادماً من باهيا البرازيلي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، إذ شارك مع «الإمبراطور» في الموسم الماضي في 14 مباراة في الدوري وأحرز أربعة أهداف وتألق في أول مباراة يشارك فيها مع «الأصفر» بقيادته الوصل للفوز على العين بهدفين مقابل هدف في كأس رئيس الدولة، أمّا الموسم الجاري شارك في 10 مباريات بالدوري وأحرز خمسة أهداف.