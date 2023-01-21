الامارات | بن الحبيب: المنتخب خارج حسابات الفوز والخسارة في «سلة دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة، الدكتور منير بن الحبيب، أن الأبيض يخوض مبارياته في بطولة دبي الدولية بعيداً عن ضغوطات النتائج وحسابات الفوز والخسارة، وأن البطولة المقامة في نسختها الـ32 على صالة نادي النصر خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى الخامس من فبراير المقبل، تمثل محطة مهمة ضمن أربع محطات وضعها الجهاز الفني لاستكمال «الأبيض» بنجاح التصفيات الآسيوية في 20 فبراير من العام الجاري في الدوحة.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «إن الجهاز الفني للمنتخب يركز بصورة أكبر خلال مبارياته في بطولة دبي الدولية، على الاستفادة من تجارب الاحتكاك القوية، خصوصاً مع الفرق التي يماثل أسلوب لعبها تلك التي يواجهها الأبيض في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المقامة خلال الفترة من 20 وحتى 22 فبراير المقبل».

وأوضح: «دخل المنتخب منذ 14 الشهر الجاري في فترة تدريبات مسائية، قبل أن ينتظم أول من أمس، في معسكر داخلي مغلق في دبي استعداداً للمشاركة في بطولة دبي، على أن يواصل تجمعه في المعسكر خلال أيام البطولة بهدف الوصول إلى أعلى درجات الانسجام بين اللاعبين، وأهدافنا تركز في (دولية دبي) على تحقيق أعلى قدر ممكن من فوائد الاحتكاك مع فرق بحجم (سترونغ غروب) الفليبيني، والوحدة السوري، ودينامو اللبناني، والنصر الليبي، التي يماثل غالبية أسلوب لعبها ونمطها السريع في أرضية الملعب تلك التي سنلتقيها في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية في قطر، التي تجمعنا مع منتخبات الكويت والعراق وفلسطين».

وأضاف: «يدخل المنتخب بطولة دبي الدولية منقوصاً لثلاثة عناصر أساسية، هم: راشد ناصر وجاسم محمد ومحمد عبداللطيف، وعلينا التركيز خلال المباريات على منح هؤلاء اللاعبين دقائق لعب محدودة ضمن خطة استكمال تأهيلهم للتصفيات الآسيوية، بجانب منح العناصر الجديدة في قائمة المنتخب وهم محمد عبدالرحمن من نادي البطائح وفيصل محمد من النصر وخالد خليفة من الوصل، الحصول على فرص الاحتكاك المطلوبة وكسب الثقة بالنفس في المباريات القوية».

وأشار بن الحبيب إلى تفاصيل خطة إعداد المنتخب حتى موعد دخول النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، وقال: «حدد الجهاز الفني للمنتخب موعد الثالث من فبراير لانتهاء المعسكر في دبي، أي قبل يومين من ختام بطولة دبي الدولية، على أن يتجه الأبيض في الرابع من الشهر المقبل في معسكر خارجي حتى 11 من الشهر ذاته، متبوعاً بعد يومين (13 فبراير) بالسفر إلى العاصمة القطرية بدعوة من الاتحاد القطري لكرة السلة للمشاركة في بطولة (الدوحة الدولية) التي سيخوض خلالها المنتخب في 14 فبراير أولى مباراتيه أمام العنابي القطري ثم في 17 فبراير بلقاء الأخضر السعودي».

واختتم: «يواصل المنتخب إعداده في قطر حتى موعد دخول النافذة الثانية من التصفيات في 20 فبراير، التي يستهلها الأبيض بلقاء المنتخب الكويتي، متبوعاً بلقائي العراق وفلسطين، وطموحاتنا كبيرة بمواصلة ما حققناه في النافذة الأولى، والتأهل ضمن المنتخبات الأربعة الأولى إلى النافذة الثالثة والختامية من التصفيات القارية المحدد لها نوفمبر المقبل، خصوصاً أن الأبيض يدخل النافذة الثانية وهو متشارك رصيد الثلاثة نقاط مع شقيقه العراقي، ومتأخر بفارق النقطة عن كل من منتخبي فلسطين وقطر المتصدرين برصيد أربعة نقاط لكل منهما، كما أن الأبيض يتفوق بفارق النقطة عن كل من الكويت وعمان المشاركين رصيد النقطتين والمركز الأخير».