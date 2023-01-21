الامارات | الدوري يعود بصفقات جديدة.. والنصر في الواجهة

شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري يعود بصفقات جديدة.. والنصر في الواجهة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود عجلة دوري أدنوك للمحترفين للدوران بعد توقف صعب ومخيب للآمال، بعد المشاركة في بطولة خليجي 25 التي أقيمت في مدينة البصرة العراقية، والتي ودعها الأبيض من الدور الأول بنقطة واحدة.

وتستأنف مباريات الجولة 13 المقررة غداً وبعد غدٍ، في وقت استقطبت فرق دوري المحترفين 18 صفقة مع بداية فترة الانتقالات الشتوية، والتي انطلقت في وقت مبكر من الشهر الجاري.

وجاء فريق النصر في صدارة الفرق التي قامت بعقد صفقات بواقع ستة لاعبين، في حين اكتفت ستة فرق بالإعداد الجيد لعودة الدوري والاعتماد على مجموعة اللاعبين نفسها الموجودة في الفريق خلال الدور الأول.

وبالنظر إلى تعاقدات الفرق خلال فترة الانتقالات الشتوية، نجد أن فريق النصر نجح في التعاقد مع لاعبين بأسماء خبرة كبيرة ولها باع في بطولة الدوري الأعوام الماضية وليس الدور الأول، حيث غاب معظم هؤلاء اللاعبين عن فرقهم في كثير من المباريات، ومنهم عبدالعزيز صنقور مع شباب الأهلي وسلطان الشامسي وسعود عبد الرزاق الذي لم يظهر كثيراً مع شباب الأهلي أيضاً، ولكنه بالتأكيد سيكون إضافة قوية إذا قدم المستوى نفسه الذي قدمه مع فريقه بداية الموسم.

وفي أقوى الصفقات خلال «الميركاتو الشتوي» حتى الآن نجح النصر في التعاقد مع التوغولي مالابا لاعب اتحاد كلباء المتألق مع الفريق الأعوام السابقة منذ أن انضم إلى الفريق عام 2019، ولكنه لم يظهر هذا الموسم وظل جليس دكة البدلاء، ليعلن النادي الاستغناء عن خدمات اللاعب منذ أيام قليلة في مفاجأة للشارع الرياضي ويعلن النصر بعد ذلك مساء الأربعاء عن التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر ليكمل «العميد» صفقاته الخمس التي من أهمها قلب دفاع ومهاجمان أجنبيان بديلان للبرازيلي لوكاس والغامبي ديمبو اللذين كانا الحلقة الأضعف في أجانب العميد بالدور الأول.

وجاء دبا صاحب المركز قبل الأخير في المركز الثاني من حيث مستوى الصفقات وإن كان عدد العميد نفسه بخمسة لاعبين، وهم ثلاثة برازيليين ومواطنان، إلا أنها أسماء غير معروفة ولم يسبق لها التواجد في دوري المحترفين من قبل والحديث عن اللاعبين الأجانب الثلاثة.

ويبرز للواجهة أيضاً تعاقد الجزيرة مع الصربي ميلوش كوسانوفيتش ليتم قيده بدلاً من المالي عبدالله ديابي الذي تم إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين.

وحتى الآن اكتفت خمسة فرق وهي شباب الأهلي، الوحدة، الوصل، الشارقة، واتحاد كلباء بلاعبيها المسجلين في الدور الأول، ولم يتحرك أي فريق لعمل صفقات، على الرغم من حاجة بعض الفرق للاستعانة بلاعبين خصوصاً شباب الأهلي الذي افتقد مهاجمة المتميز البرازيلي إيغور، بعد تعرضه للإصابة وسيغيب شهرين، كما لم يحاول الوصل معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في الدور الأول من الموسم خصوصاً في الأطراف.

من جهته، أكد المحلل الفني خالد عبيد، أن فترة الانتقالات الشتوية دائماً ما يغيب عنها الصفقة السوبر أو اللاعب المتميز، وذلك بسبب ارتباط اللاعبين المتميزين بعقود مع أنديتهم، مشيراً إلى أن الأندية بالتأكيد تستعين بلاعبين من أجل تعديل أوضاعها، ولكن هذا الدعم يظهر في المباريات خلال بطولة الدوري.

وقال خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «بالتأكيد سيكون النصر ودبا الفريقين الأكثر عقداً للصفقات بسبب وضعهما في بطولة الدوري بالمراكز المتأخرة، ولن تظهر قيمة هذه الصفقات إلا في مباريات الدوري المقبلة، النصر نجح إلى حد ما في معالجة بعض الأخطاء والسلبيات، ولكن يبقى الرهان على هؤلاء اللاعبين في الملعب بسبب عدم وجودهم بكثرة في مباريات الدوري بالدور الأول وغيابهم عن المباريات، وهو ما يُشكل تحدياً أمام اللاعبين وأيضاً الجهاز الفني من أجل حسن استغلال وتوظيف هؤلاء اللاعبين بالشكل الأمثل لنجاح مهمتهم».

وأضاف: «دبا أيضاً عقد العديد من الصفقات، ولكن يبقى النصر، ربما الأسماء التي تعاقد معها تملك الخبرة الأكثر، وعلى مستوى بقية الفرق قد يكون هناك العديد من الفرق في انتظار عقد صفقات مع ختام الدور الأول، ومنها على سبيل المثال اتحاد كلباء الذي يجب أن يبحث عن بديل مالابا، الذي استغنى عنه وانتقل إلى النصر».

• النصر نجح في التعاقد مع لاعبين بأسماء لها باع في بطولة الدوري الأعوام الماضية.

• مالابا لعب لاتحاد كلباء منذ 2019 لكنه لم يظهر هذا الموسم بالشكل المطلوب وظل جليس دكة البدلاء.

• 5 فرق حتى الآن اكتفت بالإعداد الجيد لعودة الدوري والاعتماد على مجموعة اللاعبين نفسها الموجودة معها خلال الدور الأول.



التعاقدات الجديدة

■ النصر

عبدالعزيز صنقور

سلطان الشامسي

سعود عبدالرزاق

البوسني سمير ميميشيفيتش

التوغولي مالابا

■ الظفرة

البلغاري جورجي ميلانوف

المهاجم البرازيلي تياغو دي ليونكو

■ دبا الفجيرة

البرازيلي إدواردو داسيلفا

البرازيلي بيدرو هنريكي

البرازيلي وروجيرو الفيس

حبيب يوسف

خميس عبدالله جمعة

■ الوحدة

تعاقد: الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي.

تجديد: روبن فيليب حتى 2027.

■ العين

المدافع الكرواتي يدفاي.

■ عجمان

الكاميروني روكي مارسيانو.

■ البطائح

حمد البلوشي

■ بني ياس

لا تعاقدات

■ الوصل

لا تعاقدات

■ شباب الأهلي

لا تعاقدات

■ الجزيرة

الصربي كوسانوفيتش

■ اتحاد كلباء

لا تعاقدات

■ الشارقة

لا تعاقدات

■ خورفكان

البرازيلي غيماريش (دودو)