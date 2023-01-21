الامارات | الجزيرة يعيد قيد كوسانوفيتش بدلاً من عبدالله ديابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم أمس، عن فسخ عقد اللاعب المالي عبدالله ديابي بالتراضي، بينما قررت إعادة قيد اللاعب الصربي ميلوس كوسانوفيتش بدلاً منه.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها توصلت إلى اتفاق مع لاعب الفريق الأول عبدالله ديابي يقضي بإنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين.

في المقابل، حدثت رابطة المحترفين بيانات قائمة «فخر أبوظبي» على الموقع الرسمي للرابطة، والتي شهدت قيد كوسانوفيتش الذي تم استبعاده قبل بداية الموسم بداعي الإصابة. يُذكر أن الجزيرة سيحل غداً ضيفاً على فريق كلباء ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين.