الامارات | انطلاقة كأس دبي الفضية للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الثانية من بعد ظهر اليوم منافسات كأس دبي الفضية باكورة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية والتي تستمر حتى الرابع من فبراير المقبل بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند وبمشاركة خمسة فرق وبـ«هانديكاب 20 جول» للمرة الأولى وهو التصنيف الأعلى بالمنطقة حتى الآن.

من جهته، عبّر رئيس اتحاد البولو محمد الحبتور عن سعادته بما حققته سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية ببطولاتها الخمس عامة والكأس الفضية بصفة خاصة، مؤكداً أن ما حققته رياضة البولو في السنوات الأخيرة يعد مصدر فخر واعتزاز لآسرة البولو ولكل عشاقها وممارسيها.

وأعرب الحبتور عن أمله في أن تقدم الفرق المشاركة مستوى متميزاً يعكس المستوى الذي وصلت إليه اللعبة في المنطقة والعالم، موجهاً الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على دعمه المستمر ومتابعته الحثيثة لأنشطة النادي وإلى الشركات الراعية ووسائل الإعلام.