اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

- تشلسي 16:30

كريستال بالاس - نيوكاسل 21:30

أتلتيكو مدريد - بلد الوليد 21:30

اشبيلية - قادش 00:00

الزمالك - الأهلي 22:30

الدوري المغربي

الرجاء - الجيش 19:00

نهضة بركان - الجديدي 21:15

الفاسي - أكادير 23:30

غيورنتينا - تورينو 23:45

الدوري الألماني

اينتراخت - شالكه 18:30

فولفسبورغ - فرايبورغ 18:30

كولن - بريمن 21:30

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