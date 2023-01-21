الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
ليفربول - تشلسي 16:30
كريستال بالاس - نيوكاسل 21:30
أتلتيكو مدريد - بلد الوليد 21:30
اشبيلية - قادش 00:00
الزمالك - الأهلي 22:30
الدوري المغربي
الرجاء - الجيش 19:00
نهضة بركان - الجديدي 21:15
الفاسي - أكادير 23:30
غيورنتينا - تورينو 23:45
الدوري الألماني
اينتراخت - شالكه 18:30
فولفسبورغ - فرايبورغ 18:30
كولن - بريمن 21:30
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