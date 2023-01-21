كولر يحسم الموقف .. هل يشارك «كهربا» في لقاء الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، موقف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول من المشاركة أمام الزمالك في مباراة الغد.

ويتواجد كهربا في قائمة فريق الأهلي لمواجهة الزمالك، غداً في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان كهربا قد شارك في المباراة الماضية أمام سموحة، في نصف نهائي بطولة كأس مصر، ونجح في قيادة المارد الأحمر إلى النهائي بعد تسجيله هدف وصناعة 2 آخرين.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

كلمة السر

علق رمضان السيد، نجم فريق الأهلي السابق، على اللقاء المرتقب، الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك في منافسات الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رمضان السيد : «الأهلي يواجه صعوبات أكثر من الزمالك، في القمة بسبب غياب عناصر أساسية والاعتماد على عناصر قد لا تتحمل حجم مباراة مثل القمة زى محمد فخري».

وأضاف: «لكن الأهلي دائما يلعب المباريات الكبيرة، بروح ومعنويات كبيرة، حتى لو كان يواجه صعوبات قبلها، أرى أن الأهلي الأقرب لحسم القمة رغم الغيابات لكن لدية لاعبين خبره قادره تحسم المباراة».

واختتم: «كهربا قد يكون كلمة السر في المباراة والأهلي بحاجه لنوعية هذا اللاعب أمام الزمالك وسيحدث فارق كبير في الأداء».

والجدير بالذكر، إن الأهلي سيواجه مساء الغد غريمه التقليدي الزمالك، في إطار الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري، وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.