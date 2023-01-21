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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 20-1-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها يسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لإيجاد حلول لأزمة خط الوسط التي يعاني منها الفريق في مباراة القمة غداً أمام الزمالك، بسبب الغيابات للإصابات.

محاولات أهلاوية بقيادة كولر لإيجاد حلول لأزمة "الوسط" في القمة

يسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لإيجاد حلول لأزمة خط الوسط التي يعاني منها الفريق في مباراة القمة غداً أمام الزمالك بسبب الغيابات للإصابات.

اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، بملعب التتش استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها غداً في الدوري ، وخاض الفريق مرانه تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وجه السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى رسالة تحذير لخط دفاع فريقه قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري من خطورة الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو لاعبا الفريق الابيض،مشدداً على ضرورة التعامل الجيد مع إنطلاقات الفهد الاسمر طوال المباراة وكذلك مواجهة سرعة زيزو فى الهجمات المرتدة للزمالك.

يواجه الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر أزمة واضحة في خط دفاع الفريق بسبب الغيابات التي تضرب هذا المركز قبل ساعات من مواجهة الزمالك المرتقبة بالدوري.

يخضع حمدى فتحى، لاعب خط وسط النادى الأهلى لاختبار طبى اليوم الجمعة لحسم موقفه النهائى من المشاركة فى مباراة الأهلى والزمالك، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى من عدمه.

أعلن الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء "IFFHS"التصنيف العالمى للأندية عن شهر يناير، وتصدر نادى بالميراس البرازيلى قائمة الأندية فى التصنيف برصيد 322 نقطة، بينما جاء في المرتبة الثانية فلامنجو البرازيلي ثم ليفربول الإنجليزي فى المركز الثالث واحتل تشيلسى الإنجليزي المركز الرابع برصيد 291 نقطة.

يخطط السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاستمرار محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر في قيادة هجوم فريقه بمباراة القمة ضد الزمالك غدا السبت، بعد تألق اللاعب في مباراته الأخيرة ضد سموحة بنصف نهائي كأس مصر، وتمكن من حل الأزمة التي واجهت الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستوى المهاجمين في قائمة الأهلي.

وضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر برنامجا خاصا لتجهيز الثنائي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر، من أجل الاستعانة بهما في لقاء القمة ضد الزمالك غدا السبت في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد تعافيها من الإصابة التي لحقت بهما.