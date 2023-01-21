شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع شهرى لاتحاد الكرة ورابطة الأندية مع كلاتنبرج لمتابعة تنفيذ خطة تطوير التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة اجتماعا شهريا مع لجنة الحكام الرئيسية برئاسة مارك كلاتنبرج، لمتابعة خطة تطوير التحكيم، وما تم إنجازه بالفعل على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع الأخير لاتحاد الكرة ورابطة الأندية استعراض ومناقشة شكاوى واعتراضات الأندية على القرارات التحكيمية في بعض مباريات مسابقة الدوري الممتاز، وواجهت الرابطة كلاتنبرج بكل ملاحظات الأندية على أداء الحكام سواء على أرض الملعب أو المتعلقة بتقنية الفيديو وضرورة تحديثها.

وطالب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلاتنبرج بتكثيف اجتماعاته ومحاضراته مع الحكام لتحسين الأداء التحكيمي، مع ضرورة منح الفرصة للحكام الموهوبين والشباب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

ومن جانبه، رد كلاتنبرج على الحالات التى طرحتها رابطة الأندية المصرية المحترفة، واستعرض ما تم تنفيذه الفترة الماضية من خطة التطوير، ووعد بتطوير الأداء التحكيمى والعمل على تقليل وتلافى الأخطاء الأخيرة والعمل باستراتيجية مختلفة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة في ختام الاجتماع ثقتهما فى قدرات الحكام المصريين، وأن الاتحاد والرابطة على مسافة واحدة من جميع الأندية.