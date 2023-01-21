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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 20-1-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تصدر أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قائمة أبرز7 غيابات عن الأبيض أمام الأهلى في المباراة المقرر لها غدا السبت على استاد القاهرة الدولى.

أحمد فتوح يتصدر قائمة أبرز 7 غيابات عن الزمالك أمام الأهلى

تصدر أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قائمة أبرز7 غيابات عن الأبيض أمام الأهلى في المباراة المقرر لها غدا السبت على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي، المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تحفيز لاعبيه قبل مواجهة الأهلى المقرر لها فى الثامنة والنصف مساء غدًا السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

دخل مصطفى الزنارى مدافع الزمالك حسابات البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض من جديد للمشاركة بجانب حسام عبد المجيد من جديد وذلك فى لقاء القمة أمام الأهلى المقرر إقامته غدا السبت باستاد القاهرة فى الجولة الـ14 للدورى.

يضع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الرتوش النهائية على مواجهة الأهلى، فى اللقاء المقرر له فى الثامنة ونصف مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

حفظ البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك تعليماته الفنية الأخيرة للاعبين وطالبهم بتنفيذها داخل الملعب من أجل حصد نقاط مباراة الأهلى المقرر لها غداً السبت، مؤكداً لهم على صعوبة المواجهة التي تتطلب من الجميع الحفاظ على تركيزهم حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء،مشدداً عليهم بأن الفوز على المارد الأحمر بطولة في حد ذاتها ويمهد لهم طريق الدفاع عن لقب الدورى للمرة الثالثة على التوالي.

يضع مسئولو الزمالك الرتوش النهائية على 3 صفقات في الانتقالات الشتوية الجارية بعد الاتفاق مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض الذى منح الإدارة الضوء الأخضر للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين بعد إعجابه بقدراتهم وإمكانياتهم الفنية.