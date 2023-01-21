أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20-1-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20-1-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها يسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لإيجاد حلول لأزمة خط الوسط، التي يعاني منها الفريق في مباراة القمة غداً أمام الزمالك بسبب الغيابات للإصابات.

مدرب المحلة: كنا الأقرب للفوز على المصرى البورسعيدى

وجه عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق المحلة، الشكر للاعبي الفريق بعد الأداء الجيد خلال مواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء الذي أقيم اليوم باستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري العام الممتاز. محاولات أهلاوية بقيادة كولر لإيجاد حلول لأزمة "الوسط" في القمة يسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لإيجاد حلول لأزمة خط الوسط التي يعاني منها الفريق في مباراة القمة غداً أمام الزمالك بسبب الغيابات للإصابات. فاز فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 77 / 72 في بطولة دوري السوبر للمحترفين فى المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة بصالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة في إطار منافسات الجولة السابعة. اختيار محمود شبانة أفضل لاعب فى مباراة سيراميكا وسموحة وقع الاختيار على محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سيراميكا، والتى أقيمت مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدورى. مصطفى عسل يقترب من الحفاظ على صدارة التصنيف العالمى بعد هزيمة محمد الشوربجى اقترب مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي من الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش للأسبوع الثاني على التوالي وذلك بعد المفاجأة التي شهدتها بطولة الأبطال المقامة حاليا بأمريكا، بهزيمة الانجليزي محمد الشوربجي في الدور التمهيدي الثاني أمام الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 12-10, 11-9, 11-5. يراقب الجهاز الفني لفريق فيوتشر، مباراة اليوم والتي تجمع المصري وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، لمعرفة أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق البورسعيدي وذلك قبل مواجهة الثلاثاء المقبل بين فيوتشر والمصري.

وجه السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى رسالة تحذير لخط دفاع فريقه قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري من خطورة الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو لاعبا الفريق الابيض،مشدداً على ضرورة التعامل الجيد مع إنطلاقات الفهد الاسمر طوال المباراة وكذلك مواجهة سرعة زيزو فى الهجمات المرتدة للزمالك.

حصلت اللاعبة "ريناد محمد" علي المركز الأول ببطولة الجمهورية للكيك بوكس المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى فى القمة 125 وغياب فتوح وجمعة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي، المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق بين فريقى المصرى البورسعيدى و غزل المحلة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

سيراميكا يخسر أمام سموحة بثنائية ويواصل مقاطعة الانتصارات للمباراة الثالثة

دخل مصطفى الزنارى مدافع الزمالك حسابات البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض من جديد للمشاركة بجانب حسام عبد المجيد من جديد وذلك فى لقاء القمة أمام الأهلى المقرر إقامته غدا السبت باستاد القاهرة فى الجولة الـ14 للدورى.

يواجه الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر أزمة واضحة في خط دفاع الفريق بسبب الغيابات التي تضرب هذا المركز قبل ساعات من مواجهة الزمالك المرتقبة بالدوري.