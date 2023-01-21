شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال يعلن عن صفقتين لـ غزل المحلة قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقي جمال، مدرب غزل المحلة، صفقات ناديه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، قائلا: "تعاقدنا مع أحمد رضا قادما من وادي دجلة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، ونجحنا في التعاقد أيضا مع حازم مرسى قادما من صفوف الإسماعيلي"

وأوضح عبد الباقى جمال خلال تصريحات تليفزيونية: "هدفنا تقديم كرة جميلة في كل مباراة بجانب التعامل مع الإمكانيات التي لدينا في النادي وحصد الثلاث نقاط، ولا يُمكن أن نضع التواجد في المربع الذهبي هدفا لنا".

ويستعد غزل المحلة لاستضافة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق بين فريقى المصرى البورسعيدى وغزل المحلة في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سجل أهداف المباراة حيث تقدم محمد جريندو لفريق المصرى البورسعيدى في الدقيقة 49، بينما تمك أحمد الشيخ من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 78 من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة بينما فريق غزل المحلة يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة.