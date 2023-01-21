شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المصري يعتذر للجماهير بعد التعادل مع المحلة: قادر على تحمل المسؤلية كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عمرو موسى لاعب النادي المصري رسالة اعتذار لجماهير الفريق البورسعيدي، بعد تسببه في ركلة الجزاء التي أسفرت عن تعادل غزل المحلة مع المصري بهدف لكل فريق في الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري.

وكتب عمرو موسى عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "الاعتذار من شيم الرجال، أولاً الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل، زى ما تبقى مبسوط من الدعم والحب والمساندة لازم كمان تتقبل الوجه الاخر السئ وهى دى ضريبة الحياة والمسؤليه، تقدر تخليك فى يوم احسن واحد فى الدنيا وتقدر تخلى الناس تنسى كل حاجه انت ممكن تكون عملتها".

ويحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما فريق غزل المحلة يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة.

وأضاف لاعب المصري: "علشان كدة واجب عليا فى المواقف والظروف دى أنى اعتذر، تقبل أو ترفض ده من حقك لكن كان واجب عليا تقديم الاعتذار، زى ما بقدم الشكر على الحب ، قادر على تحمل المسؤلية كامله وقادر كمان اعديها ، لكن خليكوا فى ضهر ناديكم ولاعيبكم لان فى المواقف الصعبة بتبان معادن الرجال، شكراً".

من ناحية أخرى، حرص لاعبو المصري قبل انطلاق بداية مباراة اليوم أمام غزل المحلة، على ارتداء قميص يحمل صورة تامر زايد مشجع المصري الذي وافته المنية السبت الماضي عقب حضوره مباراة المصري والأهلي.