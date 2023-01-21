شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلي يحذر كهربا من "ضغوط القمة" قبل الظهور أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سامى قمصان، المدرب العام للنادى الأهلي جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر، حذره خلالها من الضغوط التى سيتعرض لها حال مشاركته فى مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها فى الثامنة والنصف مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري.

وطالب مدرب الأهلى لاعبه بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لمواجهة ضغوط مباراة القمة، لاسيما أن كهربا عائد لتشكيلة المارد الأحمر بعد غياب طويل، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن التأثر بالهتافات الجماهيرية والتركيز على قيادة الأهلى لتحقيق الثلاث نقاط.

ومن جانبه، وعد كهربا مدربه بتقديم مردود جيد فى مباراة القمة فى ظل اشتياقه الكبير لاستعادة موقعه فى تشكيلة الأهلى، ويخطط كولر المدير الفنى للنادى الأهلى لاستمرار كهربا في قيادة هجوم فريقه بمباراة القمة ضد الزمالك، بعد تألق اللاعب في مباراته الأخيرة ضد سموحة بنصف نهائي كأس مصر، وتمكن من حل الأزمة التي واجهت الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستوى المهاجمين في قائمة الأهلي.

وتألق محمود كهربا في مباراته الأخيرة ضد سموحة، وساهم في الثلاثة أهداف التي سجلها فريقه في شباك الفريق السكندري، بعدما سجل هدفا وصنع هدفين، رغم غيابه عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة قرابة الثمانية أشهر من انتهاء إعارته إلى نادي هاتاي سبور التركي بنهاية الموسم الماضي.

وشهدت الفترة الأخيرة تذبذبا فى مستوى الثنائي محمد شرف وشادي حسين وعدم تقديم المستوى المنتظر منهما خلال مشاركتهما في قيادة هجوم الأهلي بالمباريات السابقة، بسبب إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، ومعاناتهما من فقدان ثقة.