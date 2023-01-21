شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الجمعة 20 / 1 / 2023 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 20 / 1 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره غزل المحلة، بينما التقى فريق سيراميكا مع سموحة.

التعادل الإيجابى 1/1 يحسم مواجهة غزل المحلة و المصرى فى الدورى.. فيديو