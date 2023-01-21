7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20-1-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها فوز فريق سموحة على نظيره سيراميكا بثنائية نظيفةـ فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى.

كولر يحذر دفاع الأهلى من انطلاقات شيكابالا وسرعة زيزو فى القمة

وجه السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى رسالة تحذير لخط دفاع فريقه قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري من خطورة الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو لاعبا الفريق الابيض،مشدداً على ضرورة التعامل الجيد مع إنطلاقات الفهد الاسمر طوال المباراة وكذلك مواجهة سرعة زيزو فى الهجمات المرتدة للزمالك.

حصلت اللاعبة "ريناد محمد" علي المركز الأول ببطولة الجمهورية للكيك بوكس المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى فى القمة 125 وغياب فتوح وجمعة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي، المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق بين فريقى المصرى البورسعيدى و غزل المحلة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

سيراميكا يخسر أمام سموحة بثنائية ويواصل مقاطعة الانتصارات للمباراة الثالثة

دخل مصطفى الزنارى مدافع الزمالك حسابات البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض من جديد للمشاركة بجانب حسام عبد المجيد من جديد وذلك فى لقاء القمة أمام الأهلى المقرر إقامته غدا السبت باستاد القاهرة فى الجولة الـ14 للدورى.

يواجه الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر أزمة واضحة في خط دفاع الفريق بسبب الغيابات التي تضرب هذا المركز قبل ساعات من مواجهة الزمالك المرتقبة بالدوري.