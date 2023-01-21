شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة بعد الفوز على سيراميكا: فدائية وقتال وتصميم على الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على فوز فريقه أمام نظيره سيراميكا، مساء اليوم الجمعة، بنتجية 2-0، في إطار منافسات الجولة الـ14 للدوري الممتاز، وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيس بوك: "مبروك فوز سموحة، الفوز فوز مبروك 3 نقاط لسموحة الحمد لله، فدائية وقتال وتصميم على الفوز، الحمد لله".

وحقق فريق سموحة الفوز على سيراميكا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد عصام التسجيل لصالح سموحة في الدقيقة 38 بعد كرة طولية من عمر صلاح داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها محمد عصام برأسية متقنة بشكل ساقط وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني لصالح سموحة في الدقيقة 90 من عمر المباراة عن طريق بنيامين بواتينج بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي عن طريق محمد صلاح إلى وسط ملعب سموحة أخطأها الدفاع بتشتيت غير متقن لتصل الكرة لأقدام بنيامين بواتينج المنفرد تماما بالمرمى الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى.

ارتفع رصيد سموحة عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد سيراميكا عند 16 نقطة في المركز العاشر.