الزمالك والأهلي .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة قوية أمام الأهلي غدًا السبت، بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد السبت على إستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى بالدوري المصري فى وجود إستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى مباراة الزمالك والأهلى فى مباراة القمة إلى طاقم حكام سلوفينى.

يتربع الأهلى على صدارة الدورى المصرى برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة بعد فيوتشر الذى يحتل وصافة الدورى برصيد 30 نقطة وبيراميدز بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة.